SON DAKİKA! Bakan Varank açıkladı: Xiaomi fabrikası Türkiye'de üretime başlıyor! Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası ile 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak" dedi.

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Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası ile 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak" dedi. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü