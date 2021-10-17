Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKüçücük bedeniyle tutunamadı, minik Metehan feci bir şekilde can verdi!Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKasa Sorumlusu/Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıÇay Servis Elemanı (Askıcı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMüşküle ne demek, TDK'ya göre Müşküle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhasebe Yetkili Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıDiğer Muhasebeciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSon dakika! Bakan Varank, Cumhurbaşkanı kararı diyerek duyurdu: "Yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek"Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Son dakika! Bakan Varank, Cumhurbaşkanı kararı diyerek duyurdu: "Yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek"

Son dakika! Bakan Varank, Cumhurbaşkanı kararı diyerek duyurdu: "Yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek"

Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı kararı ile, 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmanın devam edilebileceğini duyurdu.

Son dakika! Bakan Varank, Cumhurbaşkanı kararı diyerek duyurdu: "Yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek"

Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek" dedi.

Bakan Varank, "Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT