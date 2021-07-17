Son dakika | Bakan Varank yerli VLP aşısı için güzel haberi verdi: Yan etki görülmedi

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklı (VLP) aşının faz 2 çalışmalarında şu ana kadar yan etki görülmediğini söyledi.

Bakan Varank," Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.

Öte yandan Bakan Varank söz konusu aşının faz 1 çalışmalarında gönüllü olmuştu.

Detaylar gelecek...