Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nerelerde görüldü?Canip isminin anlamı nedir, Canip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Algin isminin anlamı nedir, Algin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Bakan Varank yerli VLP aşısı için güzel haberi verdi: Yan etki görülmediBeşiktaş'ın yeni genel müdürü Ceyhun Kazancı kimdir?Binlerce kişinin çalıştığı Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyorSürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte..Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!Koronavirüsü çok zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan üzücü haberGedson'da işlem tamam | Kurzawa ile görüşmeler sürüyor
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika | Bakan Varank yerli VLP aşısı için güzel haberi verdi: Yan etki görülmedi

Son dakika | Bakan Varank yerli VLP aşısı için güzel haberi verdi: Yan etki görülmedi

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklı (VLP) aşının faz 2 çalışmalarında şu ana kadar yan etki görülmediğini söyledi.

Son dakika | Bakan Varank yerli VLP aşısı için güzel haberi verdi: Yan etki görülmedi

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklı (VLP) aşının faz 2 çalışmalarında şu ana kadar yan etki görülmediğini söyledi. 

Bakan Varank," Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi. 

Öte yandan Bakan Varank söz konusu aşının faz 1 çalışmalarında gönüllü olmuştu.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT