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  3. Son dakika| Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı müjdesi: Yıl içinde kullanıma sunulacak

Son dakika| Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı müjdesi: Yıl içinde kullanıma sunulacak

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınına geliştirilen ilk sprey aşının preklinik çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek," Yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." dedi.

Son dakika| Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı müjdesi: Yıl içinde kullanıma sunulacak

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış törenine katıldı. Burada katılımcılara seslenen Bakan Varank,"Bugün açılışını yaptığımız yatırım ile Türkiye grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor. Çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis, kapasitesi ile dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacak." dedi.

Konuşmasında koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve burundan uygulanma özelliği ile dünyada ilk olan yerli sprey aşı çalışmasına ilişkin bilgiler vererek," ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor." dedi.

Bakan Varank, aşının preklinik aşamaları başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "İlk intranazal (sprey aşı) yerli aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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