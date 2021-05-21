Son dakika| Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Sene sonundan önce aşımızı geliştirdik diyebiliriz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti.

Bakan Varank burada yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Varank şunları söyledi:

"Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis.

Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz"