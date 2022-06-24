Son dakika | Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete, emekli ve kamu çalışanlarının maaşına zam geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların merakla beklediği Temmuz ayı zamlarına ilişkin konuştu. Bakan Bilgin kamu çalışanları, emekli maaşları ve asgari ücrete yapılacak zam hakkında bilgi verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK

Bakan Bilgin asgari ücret konusunda, işçi ve işveren sendikalarıyla görüştüklerini ifade ederek," Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek." dedi.

KAMU ÇALIŞANLARINA ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM GELECEK

Kamu çalışanlarına müjde veren Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" dedi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğiz. Çözüm yolu orada ama biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek gösterge meselesi. Başlangıçta 4 gruba verilen veya onlarla ilgili tartışılan meseleyi biz bütün gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile yeni haklara sahip oldu. Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik.

Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar, kamu çalışanlarımıza enflasyon karşısında nefes aldıracak. 6 aylık enflasyon açıklanacak. Şunu söyleyeyim, enflasyon diyelim ki yüzde 40 ne gerçekleşirse, onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan oran onlara sosyal koruma ilave zammı yapacağız.

Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır."

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