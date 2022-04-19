Son dakika | Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenen Ramazan bayram ikramiyelerinin artırılmasının gündemde olmadığın ifade ederek, ikramiyelerin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceği söyledi.

Bakan Bilgin," Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şuan için bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu hafta bir çalışma yapılmaması durumunda ikramiyeler 1100 TL olarak vatandaşların hesabına yatırılacak.