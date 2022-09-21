Son dakika | Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Asgari ücrete zammın geleceği tarih belli oldu

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında asgari ücrete zam yapılacağını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkan asgari ücretle, yüksek 80,21 olan enflasyon ve milyonlarca kişinin çıkmasını merakla beklediği EYT düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Asgari ücrete zammın geleceği tarih belli oldu

ASGARİ ÜCRETE ARALIK ZAMMI

Bakan Vedat Bilgin asgari ücret için, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız." dedi.

EYT DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında ise şöyle konuştu:

"Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Asgari ücrete zammın geleceği tarih belli oldu

ENFLASYON

Bakan Bilgin, yüzde 80,21 olan enflasyona ilişkin olarak, " Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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