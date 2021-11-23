Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler asgari ücrette uzlaşacağımız yönünde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda konuştu.

Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. İlk veriler asgari ücrette uzlaşacağımız yönünde. "

KADEMELİ ASGARİ ÜCRET OLACAK MI?

Bakan Vedat Bilgin, kademeli asgari ücret uygulamasının söz konusu olmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. O doğrudan doğruya emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır."

"İŞVERENE DESTEK VERMEYECEĞİZ, İŞÇİLERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ"

Bakan Bilgin, işverenlere sağlanan 75 TL'lik asgari desteğinin akıbetine ilişkin soruların soru üzerine, "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YAPILAN ANKET

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan anket hakkında konuşan Bakan Bilgin," Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" dedi.

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret görüşmelerinin ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırılması konusunda yaptığı çağrının anımsatılması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINACAK MI?

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.