Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! 5 bin prim gün şartı değişecek mi?

Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! 5 bin prim gün şartı değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! 5 bin prim gün şartı değişecek mi?

Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla çıkmasını beklediği EYT düzenlemesi hakkında net konuştu. Aralık ayında Meclis'e gelecek düzenleme hakkında konuşan Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını hatırlattı.

"PRİM GÜN ŞARTINI DEĞİŞTİRMİYORUZ"

"EYT konusunda çok açık söyledim" diyen Bakan Bilgin, "Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400."

"İKİ ŞARTI KALDIRMIYORUZ"

Bilgin şunları kaydetti:

"Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

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