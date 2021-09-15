SON DAKİKA! Bakan Yanık açıkladı! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor!
Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada engelli ve aileleri için 968 milyon TL olan evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlandığının bilgisini verdi.
Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgiye göre engelli ve aileleri için 968 milyon TL olan evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlayacağını duyurdu.
Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.
ÖDEMELERE BUGÜN BAŞLIYOR
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
15 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER | 15 EYLÜL ÇARŞAMBA! EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?
Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları bugün itibariyle 22 ilde hesaplara yattı.
15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller:
Tokat
Hatay
Afyonkarahisar
Bolu
Aksaray
Osmaniye
Sakarya
Antalya
Kahramanmaraş
Kocaeli
Balıkesir
İstanbul
Samsun
Bilecik
Manisa
Denizli
Uşak
Ordu
Iğdır
Konya
Sivas
Ankara
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA e-DEVLET
e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası’na “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’i itibarıyla hesaplara yatırılıyor.