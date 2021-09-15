SON DAKİKA! Bakan Yanık açıkladı! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor!

Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgiye göre engelli ve aileleri için 968 milyon TL olan evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlayacağını duyurdu.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.

ÖDEMELERE BUGÜN BAŞLIYOR

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

15 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER | 15 EYLÜL ÇARŞAMBA! EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?

Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları bugün itibariyle 22 ilde hesaplara yattı.

15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller:

Tokat

Hatay

Afyonkarahisar

Bolu

Aksaray

Osmaniye

Sakarya

Antalya

Kahramanmaraş

Kocaeli

Balıkesir

İstanbul

Samsun

Bilecik

Manisa

Denizli

Uşak

Ordu

Iğdır

Konya

Sivas

Ankara



EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA e-DEVLET

e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası’na “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’i itibarıyla hesaplara yatırılıyor.

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