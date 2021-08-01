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  3. Son dakika | Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Son dakika | Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık yangından etkilenen 5 ile acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Son dakika | Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangından etkilenen 5 ile acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Yanık, böylelikle Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacaklarını belirterek bölgedeki ihtiyaca göre destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz.

Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek."

Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Bakan Yanık duyurdu: 11milyon TL kaynak aktarılacak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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