Son dakika | Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! RADAR'a takıldılar: Araç alım satımında spekülasyon yapanlara işlem başlatıldı

Son dakika... Sıfır ve ikinci el araç alım satımlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Bakan Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

"100 BİN MÜKELLEF BAKANLIĞIMIZIN RADARINA TAKILDI"

Bakan Nebati," Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef bakanlığımızın radarına takıldı.” diye konuştu.

"BAYİ, GALERİCİ VE KİŞİLER HAKKINDA DETAYLI TESPİTLER YAPTIK"

RADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

“Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor.”

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