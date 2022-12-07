Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Anketle işçi, işveren ve vatandaşların asgari ücret talepleri belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştirdi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılan anketin sonuçları da açıklandı.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

ANKET SONUÇLARI

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 50’sini kadınlar, yüzde 50’sini ise erkekler oluşturdu. Yüzde 18,1’ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1’ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5’inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8’i özel sektörde işçi olarak çalışıyor.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

Yüzde 17,4’ü ev hanımı, yüzde 16,1’i emekli, yüzde 7,9’u öğrenci, yüzde 6,7’si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8’i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7’si devlet memuru, yüzde 3,2’si işsiz olan, yüzde 2’si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9’u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8’i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7’sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

Araştırmada sorulan, ‘Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?’ sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

'Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?’ sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8’i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.

Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda; yüzde 26,8’i asgari ücret, yüzde 15,8’i 5 bin 500 TL ve altı, yüzde 24,8’i 5 bin 501-8 bin TL arası, yüzde 17,6’sı 8 bin 1-10 bin TL arası, yüzde 11,1’i 10 bin 1 ila 15 bin TL arası yüzde 3,9’u ise 15 bin 1 TL ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

Araştırma kapsamında sorulan ‘Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?’ sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4’ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6’sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9’u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1’i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5’i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5’i ise takip etmediğini ifade etti. Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Son dakika | Bakanlığın asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı! İşte çalışanların istediği ücret...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHLERİ 2022

2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılacak olan toplantıların tarihi belirlendi.

Asgari ücret birinci toplantı tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba

Asgari ücret ikinci toplantı tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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