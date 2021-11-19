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  3. Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak/Uludere'de 18 Kasım 2021 tarihinde Per.Asb.Üçvş. Cihan Geçit askerî araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

BAKAN AKAR: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Geçit için yayımladığı baş sağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

{TITLE_STRIP}Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

ŞEHİT GEÇİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Geçit'in cenazesi helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi İstanbul'a uğurlandı.

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

NAAŞI İSTANBUL'A ULAŞTI

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in İstanbul Büyükçekmece’deki evine Türk bayrağı asıldı. Geçit’in Büyükçekmece Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şırnak'tan Atatürk Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada ailesi ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Şırnak Uludere'de askeri araç kaza yaptı: Astsubay Cihan Geçit şehit oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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