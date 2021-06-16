Türkiye 0 - 2 Galler | MAÇ SONUCUSon dakika | Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaştıMetroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?Son dakika | Bakanlık açıkladı: Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı16 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?35 yaş üstü aşı ne zaman? | 35 yaş üzeri aşı olabilir mi?Bakan Koca açıkladı: Yarın itibariyle 35 yaş üstü aşılanacakSon dakika | Bakan Koca paylaştı! İşte 1 milyonuncu doz aşının yapılış anı...Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 ÇarşambaŞüpheli ölüm! Sağlık memuru pansuman odasında ölü bulundu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika | Bakanlık açıkladı: Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Son dakika | Bakanlık açıkladı: Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.

Son dakika | Bakanlık açıkladı: Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT