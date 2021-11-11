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  3. Son dakika! Bakanlıktan EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Son dakika! Bakanlıktan EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gündemde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmadığını söyledi.

Son dakika! Bakanlıktan EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin, "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifalderine yer verdik.

 

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