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Son dakika | Bakanlıktan flaş aşı bilgilendirmesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada; koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştığı belirtildi.

Son dakika | Bakanlıktan flaş aşı bilgilendirmesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada; koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan verilere göre, 16 Mayıs Pazar günü saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 959 bin 661, ikinci doz aşı 10 milyon 835 bin 497 oldu.

Böylelikle toplam doz miktarı 25 milyon 795 bin 158 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 159, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 435 toplamda 4 milyon 264 bin 594, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 876 bin 781 toplamda 2 milyon 88 bin 693, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 888, ikinci doz aşı sayısı 749 bin 931 toplamda 1 milyon 764 bin 819 doz olarak kayıtlara geçti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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