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  3. Son dakika | MSB beklenen haberi açıkladı Balıkesir Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Son dakika | MSB beklenen haberi açıkladı Balıkesir Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine yapılan çalışmalar sonucu ulaşıldığını duyurdu.

Son dakika... Kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye personeline ulaştı.

 

 

 

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Kazdağları’ndaki (Balıkesir) yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri kurtarıldı. Balıkesir Valiliğimize ve Belediye çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Son dakika | Balıkesir Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

VALİ ŞILDAK: EKİPLERİMİZİ SAĞLIKLI OLARAK NAKLEDİYORUZ

Balıkesir Valsi Hasan Şıldak, mahsur kalan personellere ulaşıldığını belirterek," Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. 

 

Son dakika | Balıkesir Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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