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  3. SON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!

SON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!

SON DAKİKA! Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı: 14 kişi yaşamını yitirdi...

SON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!

SON DAKİKA... Balıkesir Valiliği, Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığını açıkladıç

Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.

SON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!

Balıkesir Valiliği'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
 
"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir."

VALİLİĞİN AÇIKLAMASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!

SON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!

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