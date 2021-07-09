Son dakika! Barış Alper Yılmaz resmen Galatasaray'da

Sarı kırmızlı ekip Ankara Keçiörengücü'nün oyuncusu Barış Alper Yılmaz için harekete geçmişti. 21 yaşındaki genç oyuncuyla anlaştığı bilinen Galatasaray'ın oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdiği bildirilmiş ve transferin açıklanması beklemeye geçilmişti. O açıklama geldi. Galatasaray yaptığı açıklamada: "Galatasaray'a hoş geldin Barış Alper Yılmaz" dedi.

Galatasaray'ın oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Barış Alper Yılmaz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde kendisini Galatasaray’a bağlayan imzayı attı." denildi.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Transferi hakkında düşüncelerini Galatasaray Televizyonu’na değerlendiren Barış Alper Yılmaz şunları söyledi:

“Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için"

PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon 36 maçta 8 gol 5 asist yapmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.