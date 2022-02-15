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Son Dakika | Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Son Dakika! "MİT mensubu haberleri" davasında cezaları onanmış olan ve bugün tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan ile Murat Ağırel serbest bırakıldı.

Son Dakika | Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

İstinaf Mahkemesi tarafından, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi üzerine yargılanan ve hapis cezası onanmış olan gazeteci Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Kovid-19 önlemleri kapsamında izinli olarak dışarı çıktılar.

GAZETECİLER NEDEN HAPSE GİRMİŞLERDİ?

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı.

Haberde, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedilmiş ve MİT mensubunun kimliği ifşa edilmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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