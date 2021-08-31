Son dakika | Barış Pınarı Bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadelede teröristlerin hain emellerine izin vermeyen komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunana teröristleri etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Son dakika | Terör örgütüne TSK ve MİT'ten ortak darbe! 5 terörist öldürüldü
Son dakika | MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki Rodi Çevlik kod adlı terörist yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika | Terör örgütüne hava darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildi