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  3. Son dakika | Barış Pınarı Bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Son dakika | Barış Pınarı Bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Barış Pınarı Bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Terörle mücadelede teröristlerin hain emellerine izin vermeyen komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunana teröristleri etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."


 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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