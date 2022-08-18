Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerin izin vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, kritik bir operasyona imza attı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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