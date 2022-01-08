Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralı

Son dakika... Sabah'ın haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'deki Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Tel Abyad bölgesindeki meydana geldi. Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken meydana gelen patlama sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

OPERASYON BAŞLADI

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatırken şehit askerler sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtilirken Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın yaşandığı bölgeye gitti.