Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! 'Gıdada stokçuluğun sonuçları' yorumu yapıldı!2022 Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590145ATV yayın akışı 8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?Rektör ne demek, TDK'ya göre Rektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralıYönetimin hamlesine Fatih Terim'den yanıt! Johan Elmander ve Riera geri dönüyor!2022 İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111110074Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da vatandaşlara hitap etti, muhalefeti eleştirdi: Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılarİsale ne demek, TDK'ya göre İsale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?MHP lideri Devlet Bahçeli, Kazakistan üzerinden muhalefete yüklendi, seçimler için tarih verdi: Bitiniz mi kanlandı, cesaretiniz mi kanatlandı ?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralı

Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralı

Son dakika... Barış Pınarı Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralı

Son dakika... Sabah'ın haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'deki Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Tel Abyad bölgesindeki meydana geldi. Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken meydana gelen patlama sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. 

OPERASYON BAŞLADI

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatırken şehit askerler sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralı

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtilirken  Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın yaşandığı bölgeye gitti. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT