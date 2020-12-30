Son dakika| Barış Pınarı Bölgesine sızacaklardı! Komandolar 10 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KVLHzLIy22 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020

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