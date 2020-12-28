Son dakika... Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.



Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

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