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  3. Son dakika... Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist öldürüldü

Son dakika... Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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