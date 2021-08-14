Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika... Batı Karadeniz'deki etkili olan sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin vurduğu Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, sel sularına kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'den acı haber geldi.

EVİNE 600 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ünal'ın cansız bedeni evinin 600 metre uzağında kayalara sıkışmış halde bulundu.

Öte yandan Bartın'da bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapıyor.

İşte Bartın'da görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın’da; 947 personel, 115 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 6 motopomp, 1 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak

