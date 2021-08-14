Ameliyatın ardından dikişleriyle çekimlere koştu! Seren Serengil'in son hali sevenlerini korkuttu!Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulunduSon dakika | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim hazırlığı: 81 ile yazı gönderildiBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: Okulla ilişkili tüm sektörler aşılanmalıAras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları konuşulan Damla Sönmez ilk kez açıkladı! Her şeyi anlattıRTÜK harekete geçti! Hepsinin fişin çekecek: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayından kalkacak14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Mesaj (Contact) TRT 2'deKastamonu Valiliğinden 300 ceset iddiası üzerine açıklama14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Görevimiz Tehlike 4 TRT 1'de14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye / Kolaj TV8'de
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika... Bartın'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni evinin 600 metre uzağında kayalara sıkışmış halde bulundu.

Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika...  Batı Karadeniz'deki etkili olan sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin vurduğu Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, sel sularına kapılarak kaybolan 85 yaşındaki  Arife Ünal'den acı haber geldi.

EVİNE 600 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ünal'ın  cansız bedeni evinin 600 metre uzağında kayalara sıkışmış halde bulundu.

Öte yandan Bartın'da bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapıyor.

Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu

İşte Bartın'da görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın’da; 947 personel, 115 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 6 motopomp, 1 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak
 

Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulunduSon dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulunduSon dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT