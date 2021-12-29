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  3. Son dakika | Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

Son dakika | Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

Son dakika...İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son dakika | Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

Son dakika... İstanbul Ataşehir'de 10 Kasım günü meydana gelen olayda mimar Başak Cengiz, saat 19.00 sularında  Barbaros Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sitede oturan Can Göktuğ B'nin (27) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika | Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Akabinde ise tutuklandı. 

İDDİANAME TAMAM, İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılığın hazırladığı iddianame tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu. Buna göre Boz hakkında, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli Boz, hakim karşısına çıkacak. 

Son dakika | Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

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Tayfun Altuntaş
Editör
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