Son dakika... Başakşehir maçı apar topar terk etmişti! UEFA bakın nasıl açıklama yaptı!

Son dakika...Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunması sebebiyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartın ardından oyun durdu. Medipol Başakşehir Kulübü " Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı.Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız" dedi. Kaynak: Başakşehir ırkçılık skandalı nedeniyle sahadan çekildi

UEFA'dan Açıklama: "Geniş çaplı soruşturma yapılacaktır"

UEFA'dan yapılan açıklamada "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır." denildi.

Maç kaldığı yerden devam ediyor.

TFF'den açıklama: Irkçılığı şiddetle kınıyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir’in yanında olacaktır.

Üyesi olduğumuz UEFA’nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: "Gereken adımların atılacağına inanıyorum"

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." dedi.