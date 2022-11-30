Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

SON DAKİKA| Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi.

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Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Başakşehir’de rampa yukarı çıkan hafriyat kamyonu o esnada arkasında seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ederken, olay yeri ve çalışmalar havadan görüntülendi.

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KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kaza, Başakşehir Güvercintepe, Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yokuş yukarı çıkan 34 DYH 984 plakalı hafriyat kamyonu bir anda geri geri gitmeye başladı. O esnada arkadaşında seyir halinde olan 06 CSN 192 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan biri erkek biri kadın sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölge de güvenlik önlemi alırken, araçta bulunan bir kadın bir kadın kurtarılırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan sürücü kurtarmak için çalışma başlattı.

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Öte yandan, araçtan çıkarılan kadın kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını polis ekipleri sakinleştirirken, kaza alanı ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Kurtarma çalışması devam ediyor.

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