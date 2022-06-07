Son dakika! Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Son dakika! Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.
Son dakika! Başakşehir'deki Olimpiyat Bulvarı yan yolda seyir halinde olan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü sağanak yağış etkisiyle devrildi. Yaralanan 6 kişi yakın çevredeki hastaneye sevk edildi. Sürücü, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı kontrol edemeyerek aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.