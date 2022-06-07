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  3. Son dakika! Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Son dakika! Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Son dakika! Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.

Son dakika! Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Son dakika! Başakşehir'deki Olimpiyat Bulvarı yan yolda seyir halinde olan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü sağanak yağış etkisiyle devrildi. Yaralanan 6 kişi yakın çevredeki hastaneye sevk edildi. Sürücü, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı kontrol edemeyerek aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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