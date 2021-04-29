SON DAKİKA! Başkan Kavcıoğlu enflasyon tahminini açıkladı!
Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Açıklamada Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmini yüzde 9,4'ten 12,2'ye çıktı." ifadelerini kullandı.
Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Açıklamada Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmini yüzde 9,4'ten 12,2'ye çıktı." ifadelerini kullandı.
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SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon raporu açıklaması
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