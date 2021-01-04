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  3. Son dakika... Başörtüsü ile ilgili sözleri sonrası Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... Başörtüsü ile ilgili sözleri sonrası Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haber... Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsü sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Başörtüsü ile ilgili sözleri sonrası Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haber... Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne ilişkin sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

FİKRİ SAĞLAR NE DEDİ?

CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir canlı yayında, "Türban irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır, başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir arada fark var. Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” diyerek eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

FİKRİ SAĞLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1 Ocak 1953 tarihinde, Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen 67 yaşındaki Fikri Sağlar, Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.  

Fikri Sağlar'a ilişkin daha detaylı bilgiler aşağıdaki haberimizde.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fikri Sağlar ne dedi?Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fikri Sağlar ne dedi?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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