Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevinden alınması için davaname hazırladı.
Detaylar gelecek...
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!
CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"