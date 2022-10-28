Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevinden alınması için davaname hazırladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevinden alınması için davaname hazırladı.

Detaylar gelecek...

TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!

CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek
Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a tepki! "Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum"
Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a tepki! "Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”
Son Haberler
Düğünlerde yapılan şakalar artık güldürmüyor! Damadın o görüntüsünü görenler tepki gösterdi: "Bu nasıl şaka, ben olsam giderdim"
Düğünlerde yapılan şakalar artık güldürmüyor! Damadın o görüntüsünü görenler tepki gösterdi: "Bu nasıl şaka, ben olsam giderdim"
39/2 Trafik Cezası Nedir? 39/2 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
39/2 Trafik Cezası Nedir? 39/2 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım
Dolar yükseliş eğilimine girdi! Döviz kurları yarışa girdi! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yükseliş eğilimine girdi! Döviz kurları yarışa girdi! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!