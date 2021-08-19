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  3. Son dakika | Başsavcılık hareketi geçti: 28 Şubat Davası'nda 14 sanık için yakalama kararı verildi

Son dakika | Başsavcılık hareketi geçti: 28 Şubat Davası'nda 14 sanık için yakalama kararı verildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Son dakika | Başsavcılık hareketi geçti: 28 Şubat Davası'nda 14 sanık için yakalama kararı verildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi (Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker)  hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermesinin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Buna göre cezaları kesinleşen 14 şahsın, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararının ardından adli tıpta kontrolden geçmeleri bekleniyor.

Son dakika | Başsavcılık hareketi geçti: 28 Şubat Davası'nda 14 sanık için yakalama kararı verildi

NE OLMUŞTU?

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtayın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

Son dakika | Başsavcılık hareketi geçti: 28 Şubat Davası'nda 14 sanık için yakalama kararı verildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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