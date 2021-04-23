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  3. Son dakika| Başsavcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebi

Son dakika| Başsavcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebi

Son dakika... İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına illetti.

Son dakika| Başsavcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebi

Son dakika... İki miyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı belirlenen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için  İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı  kırmızı bülten ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına illetti.

Ayrıca Özer'in Arnavutluk'un Tiran şehrinde olduğu da belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar  dolarlık vurgun yaptığı iddia edildi. Özer'in 20 Nisan günü  Arnavutluk'un Tiran şehrine gittiği belirlenirken MASAK, Thodex'in hesaplarına el koymuştu. Daha sonra açıklama yayınlayan Faruk Fatih Özer iddiaları yalanlayarak yurt dışına yatırımcılarla görüşmek için çıktığını iddia etmişti. Öte yandan İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda Thodex ile bağlantılı oldukları tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 62'si yakalandı, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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