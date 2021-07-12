Son dakika | Bayram tatili 11 güne uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, milyonların merak ettiği kurban bayramı tatili konusu görüşüldü. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağı konusuna da değinen Erdoğan, akıllardaki soru işaretini giderdi.

Kurban Bayramı vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymalarını ve dikkat etmelerini rica eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücülerin yola yorgun çıkmamalarını ve tedbiri artırmalarını söyledi.

Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun cevabı yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin bir önceki günle de birleştirilerek 9 güne uzatıldığını açıkladı. 16 Temmuz Cuma akşamında 26 Temmuz'a kadar tatil olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayramda ücretsiz olacak