Süper Loto sonuçları 22 Temmuz 2021 Perşembe | 22.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0SON DAKİKA | Bakan Soylu açıkladı! Artvin'deki sel felaketinde bir kişi kaybolduTuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıBir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandıUEFA Konferans Ligi: Sivasspor 1-0 Petrocub |MAÇ SONUCUOnur Eker kimdir? Onur Eker bulundu mu son dakika?SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı22 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA HABERİ... Bayramın ilk günü kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Ekerden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü.

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Ekerden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Ekerden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

{TITLE_STRIP}Onur Eker kimdir? Onur Eker bulundu mu son dakika?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT