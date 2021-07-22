SON DAKİKA HABERİ... Bayramın ilk günü kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

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Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü.

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

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