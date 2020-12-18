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  3. Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı taksitlerinin süresi değişti

Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı taksitlerinin süresi değişti

Son dakika haberi... BDDK'dan yapılan açıklamaya göre kredi kartı ve kredi ödemeleri taksitlerinde değişikliğe gidildi.

Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı taksitlerinin süresi değişti

Son dakika haberi... BDDK'dan yapılan yazılı açıklama göre kredi kartı ve kredi ödemelerinde taksit sayıları değişti.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin değiştirildiği ifade edildi.

Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda  taksit süresi sekiz aydan
altı aya düşürüldü.

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksit sayısı 6 aydan 4 aya indirildi.

 Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayıları 18 aydan 12 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 300 bin  Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde taksit sayısı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

- Nihai fatura değeri 750 bin Türk Lirasının üzerinde olan ve  taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerin 48 ay yerine 24 ayda ödenecek.

-Taşıt teminatlı kredilerde ise 48 ay olan taksit sayısı 36 aya indirildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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