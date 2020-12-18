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  3. Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı ve kredi ödemelerinin taksitle sayısı değişti

Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı ve kredi ödemelerinin taksitle sayısı değişti

Son dakika haberi... BDDK'dan yapılan açıklamaya göre kredi kartı ve kredi ödemeleri taksitlerinde değişikliğe gidildi.

Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı ve kredi ödemelerinin taksitle sayısı değişti

Son dakika haberi... BDDK'dan yapılan yazılı açıklama göre kredi kartı ve kredi ödemelerinde taksit sayıları değişti.

BBDK'dan yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin değiştirildiği ifade edildi.

Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda  taksit süresi 8 aydan
6 aya düşürüldü.

Fiyatı 3 bin 500  Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksit sayısı 6 aydan 4 aya indirildi.

Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı ve kredi ödemelerinin taksitle sayısı değişti

MOBİLYA VE ELEKTRİKLİ EŞYA ALIMLARINDA TAKSİT SAYISI 12 AYA DÜŞTÜ

 Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayıları 18 aydan 12 aya indirildi.

KREDİ ÖDEMELERİNDEKİ TAKSİT SAYILARI DA DÜŞTÜ

Nihai fatura değeri 300 bin  Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde taksit sayısı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri 750 bin Türk Lirasının üzerinde olan ve  taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerin 48 ay yerine 24 ayda ödenecek.

Taşıt teminatlı kredilerde ise 48 ay olan taksit sayısı 36 aya indirildi.

Son dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı ve kredi ödemelerinin taksitle sayısı değişti

Tayfun Altuntaş
Editör


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