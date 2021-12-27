Son dakika | BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu!

Son dakika haberi... Kur korumalı TL mevduat sistemine ilişkin yaptıkları açıklamalar dolayısıyla 26 kişi hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE O 26 İSİM:

1-Rüştü Saraçoğlu

2-Yasamin İlber

3-Mustafa Sönmez

4-Okan Aybar

5-Evren Bolgün

6-Ali Yıldız

7-Alican Uludağ

8-Mehmet Şerif Altun

9-Ahmet Altay

10-Mehmet Aslan

11-Canan

12-Dark element

13-Tuğba

14-Nural

15-Economy for dummies

16-Ağa

17-Şefef Oğuz

18-İzzet Özgenç

19-Gizli arşiv

20-Aslan amca

21-Selçuk Geçer

22-Erk Acarer

23-Emin Çapa

24-Durmuş Yılmaz

25-Güledem Atabay

26-Burhanettin Bulut

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta AHaber’in ortak yayında Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dövizle ilgili yaptığı açıklamalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçek dışı yanıltıcı manipülatif olduğunu ortaya çıkardı, hem de birkaç saat içinde. Söz konusu beyan ve iddialar, kanunlarımıza aykırıdır. Merkez Bankası'nın itibarını kıracak asılsız haber yayamazsınız. Piyasa bozucu eylemler, piyasa dolandırıcılık yapamazsınız. Finansla piyasalarda manipülasyonda suçtur. Burada hiç af yok. Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlar atmıştır. Merkez Bankası’nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat o da bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası’nda başkanlık yapacaksın, kalkıp yol göstericiliğe soyunacaksın, bunları hesaba çekecekler. Kamu görevinde bulunmuş birisi kamu aleyhinde açıklama yapamaz. Burada bir sorun var, yine o sorunu hep beraber kaldıracağız. Onlarda bedelini ödeyecekler. Milletvekili sebebiyle yırtar ama tazminat olarak bunun bedelini öder” ifadelerini kullanmıştı.