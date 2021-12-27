Son dakika | BDDK'dan Durmuş Yılmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi için suç duyurusu

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan dolayı suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Buna göre suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'un yanı sıra Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer bulunuyor.