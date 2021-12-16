Asgari ücret belli oldu mu 2022 ? 2022 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç lira?Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması 2022 | Asgari ücret 2022 belli olduAsgari ücret 2022 kaçta açıklanacak, açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?Yaprak Dökümü dizisinde kardeş olan Leyla ve Necla'nın arası açıldı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır küs mü? "Ego savaşı kimseye yarar sağlamaz"Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıklıyor ( A Haber canlı yayın)2022 yılı AGİ ücret tablosu |2022 yılı asgari geçim indirimi ne kadar, kaç TL?Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!Pozitif Elektrik ne demek, TDK'ya göre Pozitif Elektrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?Faiz indirimi doları uçurdu! Tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte güncel dolar fiyatı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika! BDDK'dan kredilerin kullanımı hakkında inceleme talimatı

Son dakika! BDDK'dan kredilerin kullanımı hakkında inceleme talimatı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmamasının incelenmesi için talimat verildiğini açıkladı.

Son dakika! BDDK'dan kredilerin kullanımı hakkında inceleme talimatı

Bazı vatandaşların TL cinsinden çektiği kredileri bildirdiklerinin dışında kullanarak döviz ve kripto para aldığı son günlerde konuşulurken Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu harekete geçti. 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika! BDDK'dan kredilerin kullanımı hakkında inceleme talimatıSon dakika! BDDK'dan kredilerin kullanımı hakkında inceleme talimatı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT