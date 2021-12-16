Son dakika! BDDK'dan kredilerin kullanımı hakkında inceleme talimatı

Bazı vatandaşların TL cinsinden çektiği kredileri bildirdiklerinin dışında kullanarak döviz ve kripto para aldığı son günlerde konuşulurken Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu harekete geçti.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."