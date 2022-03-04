Son dakika | Bekir Pakdemirli'nin af talebi kabul edildi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu

Son dakika... Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadelere yer verdi:

"Görevinden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

Bekir Pakdemirli

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