Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

Rusya'nın, Ukrayna işgali piyasaları yerle bir ederken, benzin ve motorin fiyatlarına da vurgun yapacağı konuşuluyor. İddiaya göre, araç sahipleri cumartesi sabahına zam haberiyle uyanacak. Önce benzine daha sonra motorine 1,5 TL zam yapılacağı söylentileri vatandaşa benzin istasyonunda kuyruk oluşturdu. Olası zam ile birlikte, motorinin litresi 17 TL civarında satışa sunulacak.

BRENT PETROL 101 DOLAR

Kuzey Denizi'nden çıkarılan, dünya petrol piyasasına yön veren ve Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinen Brent Petrol, tarihler 24 Şubat'ı gösterdiğinde 101 dolara ulaştı.

Türkiye piyasalarında dolar 14,26 iken, Euro 16 TL seviyesine ulaştı.

Dünya piyasası ise adeta çakıldı. İşte veriler;

Birleşik Krallık: -%3.3İspanya: -%4.1 Fransa: -%4.9 İtalya: -%4.9 Almanya: -%5.1 Avusturya: -%6.5 Türkiye: -%8,9 Bulgaristan: -%9,4 Polonya: -%11 Rusya: -%30.