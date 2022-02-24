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  3. Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

Son dakika! Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin ardından, benzin ve motorine 1,5 TL zam geleceği bekleniyor.

Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

Rusya'nın, Ukrayna işgali piyasaları yerle bir ederken, benzin ve motorin fiyatlarına da vurgun yapacağı konuşuluyor. İddiaya göre, araç sahipleri cumartesi sabahına zam haberiyle uyanacak. Önce benzine daha sonra motorine 1,5 TL zam yapılacağı söylentileri vatandaşa benzin istasyonunda kuyruk oluşturdu. Olası zam ile birlikte, motorinin litresi 17 TL civarında satışa sunulacak.

Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

BRENT PETROL 101 DOLAR

Kuzey Denizi'nden çıkarılan, dünya petrol piyasasına yön veren ve Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinen Brent Petrol, tarihler 24 Şubat'ı gösterdiğinde 101 dolara ulaştı. 

Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

Türkiye piyasalarında dolar 14,26 iken, Euro 16 TL seviyesine ulaştı. 

Dünya piyasası ise adeta çakıldı. İşte veriler; 

Birleşik Krallık: -%3.3İspanya: -%4.1 Fransa: -%4.9 İtalya: -%4.9 Almanya: -%5.1 Avusturya: -%6.5 Türkiye: -%8,9 Bulgaristan: -%9,4 Polonya: -%11 Rusya: -%30.

Son dakika! Benzin ve motorine 1,5 TL zam bekleniyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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