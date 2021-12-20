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  3. Son dakika! Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG’ye 57 kuruş zam geldi!

Son dakika! Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG’ye 57 kuruş zam geldi!

Son dakika! EPGİS, 20 Aralık 2021 saatler 00.00'ı gösterdiğinde, benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye 57 kuruş zam geleceğini açıkladı.

Son dakika! Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG’ye 57 kuruş zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece itibarıyla geçerli olacak zammı açıkladı. Buna göre; benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye 57 kuruş zam geldi.

EPGİS açıklamasında, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG’ye 57 kuruş zam geldi!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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