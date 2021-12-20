Son dakika! Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG’ye 57 kuruş zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece itibarıyla geçerli olacak zammı açıkladı. Buna göre; benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye 57 kuruş zam geldi.

EPGİS açıklamasında, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verdi.