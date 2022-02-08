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  3. Son dakika | Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 71 Kuruş zam geldi!

Son dakika | Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 71 Kuruş zam geldi!

Son dakika! Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.

Son dakika | Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 71 Kuruş zam geldi!

Son dakika... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) açıklamasına göre, benzinin litre fiyatında 71 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 71 Kuruş zam geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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