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  3. Berat Albayrak'ın TVF'de görevi sona erdi! Yerine atanan belli oldu

Berat Albayrak'ın TVF'de görevi sona erdi! Yerine atanan belli oldu

İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğinden affını isteyen Berat Albayrak ve Arda Ermut'un yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atandığını bildirdi.

Berat Albayrak'ın TVF'de görevi sona erdi! Yerine atanan belli oldu

İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.

Böylece Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinin ardından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayrılmış oldu.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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