SON DAKİKA! Berat Albayrak'ın yerine gelen isim Lütfi Elvan oldu!

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabulünün ardından yerine gelecek isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı atama kararıyla yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan atama kararına göre “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.” ifadelerine yeri verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

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